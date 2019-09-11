شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تعاون طارق الشيخ مع عزيز الشافعى فى أغنيتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الشاعر والملحن عزيز الشافعى فى ألبوم طارق الشيخ الجديد بأغنيتين من كلماته وألحانه، وتوزيع أشرف البرنس، ويراهن عليهما الشافعى ضمن باقى أغانى الألبوم، ويتعاون طارق مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين فى ألبومه الجديد منهم هانى الصغير، وصلاح مندى، ومن الملحنين حسين محمود، والموزعين أشرف البرنس، وأحمد أمين، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال طارق الشيخ أغنية "حظى خانى"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وهى من ألحانه، وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابر وإخراج محمد حجازى.