وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
توفي المخرج التلفزيوني اللبناني سيمون أسمر، منذ قليل، بعد معاناة مع المرض، حسب وسائل إعلام لبنانية.
وكانت أنباء قد انتشرت اليوم عن وفاته، قبل أن يخرج نفي للأمر، وهو ما أكده الإعلامي نيشان، بعد تواصله مع زوجة المخرج الكبير.
وكان المخرج الكبير سيمون أسمر، تعرض لوعكة صحيةمفاجأة دخل على إثرها أحد مستشفيات بيروت، منذ أسبوع.
وسيمون أسمر، وُلد في يناير 1943، وهو مخرج لبناني. وصاحب "استديو الفن"، ويلقب بصانع النجوم الأول في لبنان.
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