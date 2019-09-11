صورة| أكرم حسني يكشف عن هدية عيد ميلاده من زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أكرم حسني صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لإحدى الهدايا، التي تلقاها من زوجته في عيد ميلاده، الموافق أمس 10 سبتمبر.

وكانت الهدايا هي مجموعة من الزهور الحمراء، وعلق حسني على الصورة:" أحلى هدية عيد ميلاد من مراتي، ربنا يحفظهالي هي وأولادي".

يذكر أن الفنان أكرم حسني ينشغل حاليا بتصوير فيلم جديد مع المخرج شريف عرفة وتأليف كريم حسن بشير، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.