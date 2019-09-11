صور| رمزي ونهال عنبر ومحسن منصور في الموتمر الصحفي لجائز راشد بن حمد للإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي للدورة الثانية لجائزة راشد بن حمد للإبداع، الذي نظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بفندق كونراد القاهرة.

وحضر عدد من الفنانين بينهم هاني رمزي وإيهاب فهمي ومحسن منصور ونهال عنبر وراندا البحيري، والكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وشاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، وغيرهم.

يذكر أن جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع جائزة سنوية أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في بداية عام 2018 بمبادرة من الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وتقوم الهيئة بإدارتها والإشراف عليها عبر اللجان المشكلة فيها لهذا الغرض، وبحسب تخصصات كل منها.