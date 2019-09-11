محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة منى هلا رسالة للفنانة أنعام سالوسة في عيد ميلادها الـ80، الموافق 9 سبتمبر الجاري.
ونشرت منى صورة مجمعة للفنانة إنعام سالوسة في إطار واحد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "9 سبتمبر 1939، عيد ميلاد واحدة من أكثر الفنانات المصريات تمكُنا واقتدارا على تقمص جميع الأدوار سواء كانت سمة الدور الطيبة أو الشر، الكوميدي أو التراجيدي فهي أم سعيد الطيبة الجدعة في عسل أسود، وصيفة زوجة العمدة الطيبة المغلوبة على أمرها في مسلسل ليالي الحلمية، وهي الموظفة المُزعجة في الإرهاب والكباب، وهي الست أم مُصطفى، التي ظهرت في مشهد واحد ترك بصمة في فيلم ثقافي، هيَّ فنانة من نوع خاص مُميز جداً".
وتابعت هلا: "ازاى المهرجانات ناسية ممثلات عظيمات وما اتكرمتش زى انعام سالوسة وعبلة كامل وعايدة عبد العزيز؟ عيب والله... سنة حلوة إنعام سالوسة".
جدير بالذكر أن من أشهر أعمال الفنانة إنعام سالوسة في الدراما التلفزيونية، مسلسلات (ليالي الحلمية، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي)، وغيرها، وهي زوجة المخرج الكبير سمير العصفوري.
كانت هذه تفاصيل خبر منى هلا تنتقد "المهرجانات" لعدم تكريم "إنعام سالوسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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