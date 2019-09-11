حكيم ينشر "فيديو" للحادث الذي تعرض له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان حكيم مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، للحادث الذي تعرض له على طريق السويس، في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي.
وعلق حكيم على الفيديو قائلا: "الحمد لله بفضل العناية الإلهية ودعوات الناس اللي بتحبني خرجت سليم من الحادثة دي، الحمد لله وربنا يحفظ الجميع".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء تفيد بتعرض حكيم لحادث سير على طريق السويس، بعد انقلاب سيارته وتم نقله إلى المستشفى، يوم السبت الماضي، قبل ان ينشر حكيم صورا له داخل المستشفى.
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