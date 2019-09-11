صور| محمد كريم يحتفل بعرض فيلمه "A Score to Settle" بدور العرض في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد كريم بعرض فيلمه " A Score to Settle"، بطولة النجم العالمي نيكلوس كيدج بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر كريم صورا لبوستر الفيلم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سعيد جدا بنزول فيلمي في دور العرض السينمائي هنا في أمريكا مع النجم العالمي نيكلوس كيدج، إن شاء الله الفيلم يعجبكم وينال إعجابكم".

Advertisements

وتابع كريم: "خطوة مهمة جدا بالنسبة لي حققتها في بداية مشواري الفني هنا في هوليوود، واللي جاي أكبر بكتير إن شاء الله".

تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج الذي يلعب دور قاتل محترف يدعى فرانك، يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بمن فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم "جيمي".

الفيلم بدأ عرضه في دور العرض الأمريكية، السبت الماضي، ولكنه لم يبدأ عرضه في مصر بعد.