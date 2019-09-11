محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلنت بعض المواقع الإخبارية اللبنانية خبر وفاةالمخرج اللبناني سيمون أسمر، ما دفع العديد من الإعلاميين والفنانين إلى تقديم العزاء، قبل أن يتم نفي الخبر.
وأبرز هؤلاء هو الفنان راغب علامة الذي حرصعلى نعي المخرج الكبير وتقديم واجب العزاء لأسرته ومحبيه عبر حسابه على "تويتر"، قبل أن يحذف تغريدته.
الأمر نفسه وقع فيه الإعلامي اللبناني نيشان،الذي غرد بخبر الوفاة، ثم تراجع ونفى الأمر، وأكد أنه تواصل مع زوجة "أسمر"، وكتب: "الأستاذ سيمونأسمر على قيد الحياة، اتّصلت بالسيدة تريز البستاني وأكّدت انّه فيحالة صحية حرجة.
ولم يقتصر الأمر على الإعلاميين والفنانيناللبنانين فقط، فهناك الكثيرون من الجمهور والمتابعين الذين تهافتوا على نعي المخرج، من خلال هاشتاج حمل اسمه.
وكان المخرج الكبير سيمون أسمر، تعرض لوعكة صحيةمفاجأة دخل على إثرها أحد مستشفيات بيروت، منذ أسبوع.
وسيمون أسمر، وُلد في يناير 1943، وهو مخرج لبناني. وصاحب "استديو الفن"، ويلقب بصانع النجوم الأول في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر تضارب أنباء ونعي ونفي.. حقيقة وفاة مكتشف نجوم لبنان الأول "سيمون أسمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.