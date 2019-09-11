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تراند اليوم : خلال دقائق.. ملابس كاردشيان الداخلية تحصد 2 مليون دولار...

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كيم
أثارت كيم كارداشيان جدلا كبيرا، بعد أن أعلنت عن مشروعها التجاري الأخير الخاص بالملابس الداخلية.
 وقد حققت ما يقدّر بنحو مليوني دولار في غضون دقائق من انطلاق خط ملابسها الجديد.
وكانت كيم قد أطلقت خط ملابسها الداخلية الجديد SKIMS Solutionwear في 10 سبتمبر، بعد مطالبات غاضبة دفعت إلى إعادة تغيير اسمه بدلا من " الكيمونو".
يذكر أن العلامة التجارية Spanx المعترف بها عالميا قد وصلت إلى 4 ملايين دولار خلال أول 12 شهرا في السوق.
فيما تمكّنت SKIMS Solutionwear من تحقيق 50٪ من هذا الرقم في يوم واحد فقط.
وكانت كيم قد قامت بتغيير اسم المجموعة الجديد بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل اليابانيين لاختيارها كيمونو، وهو ما اعتبروه إهانة لموروثهم الثقافي.
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