شاهد .. تامر هجرس يعود بفورمة أقوى من داخل الجيم

نشر الفنان تامر هجرس صورة له من داخل إحدى النوادي الصحية "الجيم"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر من خلالها بفورمة جديدة متضخمة.

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك سابقًا في بطولة فيلم "الديزل"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم السبكي، وبطولة كل من محمد رمضان، ياسمين صبري،

هنا شيحة، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، محمد ثروت، شيماء سيف، محمد عز، عارفة عبدالرسول، سلوى.