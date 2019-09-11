مارلين مانسن يستعد لإطلاق ألبومه قريباً.. و"بوبي" مفاجأة الألبوم

يضع النجم العالمي مارلين مانسن اللمسات الأخيرة في ألبومه المقبل، والذب لم يتم الاستقرار على أسمه حتي الآن.

وتشاركه الفنانة العالمية بوبي في دويتو غنائي، والذي سيكون مفاجأة

في ألبومه المقبل، ومن المقرر طرحه قريبًا.

وكان النجم العالمي مارلين مانسن، الإنتهاء من تسجيل معظم أغاني ألبومه.

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يذكر أن مارلين مانسن، طرح سابقًا ألبوم بعنوان "Heaven Upside Down"، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "KILL 4 ME"، "SAY 10"، وتم طرحهم على هيئة فيديو كليب، بالإشتراك مع النجم العالمي جوني ديب.

وحقق الألبوم نجاحًا باهرًا، منذ طرحه بالأسواق العالمية.