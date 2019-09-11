يضع النجم العالمي مارلين مانسن اللمسات الأخيرة في ألبومه المقبل، والذب لم يتم الاستقرار على أسمه حتي الآن.
وتشاركه الفنانة العالمية بوبي في دويتو غنائي، والذي سيكون مفاجأةفي ألبومه المقبل، ومن المقرر طرحه قريبًا.
وكان النجم العالمي مارلين مانسن، الإنتهاء من تسجيل معظم أغاني ألبومه.
يذكر أن مارلين مانسن، طرح سابقًا ألبوم بعنوان "Heaven Upside Down"، ويضم الألبوم 10 أغاني أبرزهم: "KILL 4 ME"، "SAY 10"، وتم طرحهم على هيئة فيديو كليب، بالإشتراك مع النجم العالمي جوني ديب.
وحقق الألبوم نجاحًا باهرًا، منذ طرحه بالأسواق العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مارلين مانسن يستعد لإطلاق ألبومه قريباً.. و"بوبي" مفاجأة الألبوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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