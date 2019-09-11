ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة الفاكهة الاستوائية

خطفت الفنانة ناهد السباعي الأنظار، حيث نشرت صور إطلالاتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة رائعة، وهي تمسك بالفاكهة الاستوائية كالبرتقال، والأناناس. يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت سابقًا في بطولة فيلم جريمة الإيموبيليا، وهو بطولة كل من طارق عبد العزيز، هانى عادل، دعاء طعيمة، ماهر سليم، عزة الحسيني، ياسمين الهواري، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر. جريمة الإيموبيليا، وهو بطولة كل من طارق عبد العزيز، هانى عادل، دعاء طعيمة، ماهر سليم، عزة الحسيني، ياسمين الهواري، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر. Advertisements

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