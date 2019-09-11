خطفت الفنانة ناهد السباعي الأنظار، حيث نشرت صور إطلالاتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة رائعة، وهي تمسك بالفاكهة الاستوائية كالبرتقال، والأناناس.
يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت سابقًا في بطولة فيلمجريمة الإيموبيليا، وهو بطولة كل من طارق عبد العزيز، هانى عادل، دعاء طعيمة، ماهر سليم، عزة الحسيني، ياسمين الهواري، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة الفاكهة الاستوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.