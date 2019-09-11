شاهد.. صورة نادرة لأشرف عبدالباقي على اڤيريست

نشر النجم أشرف عبد الباقي صورة نادرة له، من على جبل اڤيريست، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتب "عبد الباقي" في الصورة قائلة:" النهارده بعد ما احتفلت بعيد ميلادي ال٥٦ علي جبل اڤيريست عد يا ابني كام Advertisements باك دول. اللي عنده باكس قدي يوريني و يفرجني:". باك دول. اللي عنده باكس قدي يوريني و يفرجني:". ويشار أن آخر أعمال أشرف عبد الباقي الموسم الأخير ل"مسرح مصر" من بطولة علي ربيع ومصطفي خاطر وآخرون.

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