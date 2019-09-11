مي كساب مهنئة حنان مطاوع بمولودتها: تتربى في عزكم

هنأت الفنانة مي كساب الفنانة حنان مطاوع علي مولودتها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وحيث كتب "كساب" قائلا:" مبروك يا حبيبة قلبي تتربي في عزكم وعقبال ما تخاويها ورا بعض ورا بعض عشان أفرح فيكي قصدي بيكي:". قلبي تتربي في عزكم وعقبال ما تخاويها ورا بعض ورا بعض عشان أفرح فيكي قصدي بيكي:". Advertisements ويشار أن مي كساب تنتظر فيلمة الجديد "الطيب والشرس واللعوب" المقرر عرضه بدور العرض قريبا. "الطيب والشرس واللعوب" من بطولة كلا من: مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وآخرون وتأليف رأفت رضا واخراج رامي رزق الله.

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