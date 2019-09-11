قالت حصة الفلاسى، مدير جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، أن مهامها كرئيس تنفيذي للسعادة ووضع الحياة ليس له علاقة بالمهرجان، وذلك لان ذلك عملها يهتم بتحقيق السعادة والسياسة فقط. بالمهرجان، وذلك لان ذلك عملها يهتم بتحقيق السعادة والسياسة فقط. وأكدت حصة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، أن لجان التحكيم يتم إرسال النصوص لها دون أسماء حتى لايكون في انحياز لأحد خلال المسابقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر حصة الفلاسى: لا يوجد انحياز لأحد بجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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