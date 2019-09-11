فن ومشاهير

حصة الفلاسى تعلن عن شروط جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

قالت حصة الفلاسى، مدير جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، انه يوجد ٧ فئات بالمهرجان هذا العام وهما "فئة القصة القصيرة، النص المسرحي وفئة الرواية العربية للشباب والكبار وفئة الشباب الإماراتية

للكتاب الإماراتية".

 

 واكدت حصة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن تفاصيل جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، أننا حرصنا ان تكون شروط الجائزة

Advertisements
سهلة وتناسب الشباب، وأضافت الي ان من أبرز هؤلاء  الشروط ان يكون العمل الأدبي لم ينشر من قبل، وان تكون جميع المشاركات باللغة العربية الفصحة".

 

وتابعت حصة قائلة :" إن الجائزة الأولى قيمتها ٣٠٠٠٠ ألف دولار، بينما قيمة الجائزة الثانية ٢٠٠٠٠ ألف دولار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصة الفلاسى تعلن عن شروط جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا