حصة الفلاسى تعلن عن شروط جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع

قالت حصة الفلاسى، مدير جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، انه يوجد ٧ فئات بالمهرجان هذا العام وهما "فئة القصة القصيرة، النص المسرحي وفئة الرواية العربية للشباب والكبار وفئة الشباب الإماراتية

للكتاب الإماراتية".

واكدت حصة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن تفاصيل جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، أننا حرصنا ان تكون شروط الجائزة

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سهلة وتناسب الشباب، وأضافت الي ان من أبرز هؤلاء الشروط ان يكون العمل الأدبي لم ينشر من قبل، وان تكون جميع المشاركات باللغة العربية الفصحة".

وتابعت حصة قائلة :" إن الجائزة الأولى قيمتها ٣٠٠٠٠ ألف دولار، بينما قيمة الجائزة الثانية ٢٠٠٠٠ ألف دولار".