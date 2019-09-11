حصة الفلاسى تعلن عن شروط جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع

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قالت حصة الفلاسى، مدير جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، انه يوجد ٧ فئات بالمهرجان هذا العام وهما "فئة القصة القصيرة، النص المسرحي وفئة الرواية العربية للشباب والكبار وفئة الشباب الإماراتيةللكتاب الإماراتية".
واكدت حصة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن تفاصيل جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، أننا حرصنا ان تكون شروط الجائزة
وتابعت حصة قائلة :" إن الجائزة الأولى قيمتها ٣٠٠٠٠ ألف دولار، بينما قيمة الجائزة الثانية ٢٠٠٠٠ ألف دولار".
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