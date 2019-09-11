نسرين طافش: انتظروني مع قصي خولي و محمد رمضان

اكدت ااممثلة السورية نسرين طافش انها تستعد لعمل يجمعها بالنجمين المصري محمد رمضان و السوري قصي خولي حيث نشرت صورة لها معهما وعلقت عليها " انتظرونا بمفاجأة قريباً " في حين لم تعلن عن طبيعةوهذه المفاجأة سواء كانت عمل تلفزيوني او سينمائي او غير ذلك.

كما نشرت نسرين قبل ذلك مقطع فيديو برفقة قصي حيث قدمت له التهاني بمولوده الأول " العميد جونيور " وباركت له بنجاحاته وهو قدم لها التهاني بنجاحاتها وتمنى قصي ان يجتمعا سوياً قريباً مؤكداً انه لا يوجد شيء في الوقت الحالي حتى لا يتساءل الجمهور.



وكان قصي قد نشر مقطع فيديو برفقة محمد رمضان أعلنا فيه عن مفاجأة قريباً.

Advertisements



وفي وقت سابق أعلنت نسرين عن جديدها وهو فيلم سينمائي في مصر دون أن توضح المزيد من التفاصيل.



وكانت نسرين قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة المسلسل التاريخي مقامات العشق للكاتب محمد البطوش و المخرج أحمد إبراهيم أحمد بينما حضر قصي ببطولة مسلسل " خمسة ونص " للكاتبة إيمان السعيد و المخرج فيليب أسمر.