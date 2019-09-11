فن ومشاهير

شاهدوا سامو زين بالشعر الأشقر.. ومتابعيه يتهموه بتقليد سعد لمجرد

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:57 مساءً - اعتمد الفنان السوري ​سامو زين​ تسريحة شعر الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ وبدل لون شعره من اللون البني الى الأشقر الفاتح بهدف التغيير مع نهاية الموسم الصيفي.

ونشر سامو زين عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من داخل النادي الرياضي أثناء ممارسته التمارين مستعرضاً تسريحة شعره الجديدة. وعلّق على الفيديو قائلاً: “ركز جيداً”.saadlamjarred00

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وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه إذ عبّر بعضهم عن إعجابه باللوك الجديد، بينما انتقده البعض الآخر واعتبروا انه يقلّد سعد لمجرد.saad lamjarred fff

saad lamjarred fff

الجدير بالذكر أن سامو زين طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة “حب حب” من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبد الهادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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