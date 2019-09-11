محمد وزيري برفقة هيفا وهبي ينشر الصورة الأولى لمولوده الجديد

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:57 مساءً - نشر الملحن ​محمد وزيري​ مدير أعمال الفنانة ​هيفا وهبي​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعتهما إضافة إلى الممثلين ​أحمد الفيشاوي​ و​أحمد داوود​ والمخرج ​محمد حماقي​، معلقاً بالقول:”أبطالي، مولودي الأول، فيلم عقد الخواجة”.

وكان كشف موقعنا مؤخراً، عن حضور وهبي إلى القاهرة من أجل متابعة التحضيرات الخاصة بفيلمها الجديد “عقد الخواجة”، والذي تعاقدت على بطولته قبل شهر ونصف الشهر لتعود به الى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم “حلاوة روح” عام 2014.وتنتظر هيفا انتهاء مهرجان الجونة من أجل بدء تصوير أول مشاهد العمل مباشرة، اذ قرر صناع الفيلم تأجيل التصوير للمرة الثانية بسبب استعداد جميع ابطال العمل للسفر الى الجونة وحضور فعاليات المهرجان الذي ينطلق في 19 أيلول/سبتمبر ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري.