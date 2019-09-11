حنان مطاوع.. إخفاء حملها يُحدث ضجةً واسعةً ووالدتها سهير المرشدي تردُّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدّر اسم الفنانة المصرية حنان مطاوع ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، محرّك البحث جوجل، بعدما تفاعل المتابعون مع الصورة الأولى التي نشرتها الفنانة عند خروجها من غرفة العمليات بعد وضع ابنتها الأولى التي أطلقت عليها اسم "أماليا" من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني.

ورغم تفاعل العديد من المتابعين إلا أن البعض أخذ منحنى آخر في الحديث عن ولادة حنان مطاوع المفاجئة، خاصةً أنها أخفت خبر حملها طوال تسعة شهور، كما أن الصورة التي أعلنت فيها عن ولادتها لم تكن في لحظة الولادة بل بعدها بأيام.

وعقد متابعون مقارنةً بين إخفاء خبر الحمل وظهورها في رمضان الماضي عبر مسلسل "لمس أكتاف" مع الفنان المصري ياسر جلال، خاصةً أنها قدّمت دور "معلمة" وهو دور تطلّب منها تحركًا ومجهودًا كبيرين.

ووسط كل هذا الجدل؛ خرجت والدتها الفنانة سهير المرشدي، عن صمتها وكشفت في تصريحات صحفية عن سببين وراء إخفاء ابنتها لخبر حملها، وجاء الأول وفقًا لرغبة ابنتها في عدم الإعلان عن الحمل ثم الولادة، حيث فضّلت التكتم على جميع التفاصيل.

وأكّدت سهير المرشدي أن السبب الثاني هو أن ابنتها حنان مطاوع لم يظهر عليها ملامح الحمل حتى الشهر الثامن، مردفةً أن هذا الأمر تشابه مع حملها في حنان مطاوع، وأنها قضت فترة الحمل ولم يظهر عليها علامات توحي بقرب موعد ولادتها.

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ورغم أن غالبية النساء يتباهين بإظهار حملهن ومشاركة أصدقائهن وجمهورهن في مراحله المختلفة، إلا أن الأمر اختلف لدى بعض النجمات المصريات، والمتابع للوسط الفني المصري يجد حرص بعضهن على إخفاء الحمل لأطول فترة ممكنة، ولم يعلم الجمهور وبعض الأصدقاء الخبر إلا بعد وضع المولود الجديد.

ولم تكن حنان مطاوع آخر فنانة أخفت خبر حملها؛ بل سبقتها بعض الفنانات، حيث كشفت الفنانة أيتن عامر عن استقبال مولودها الثاني "يوسف" من زوجها محمد عز العرب، دون أن تعلن عن الأمر، وكذلك الفنانة أمينة أخفت خبر حملها عن الجميع، ولوحظ ظهورها في برنامج المقالب "رامز واكل الجو"، وعلّقت على هذا الإخفاء بالقول: "كذبت عليهم عشان السبوبة متضيعش".

أيضًا الفنانة مي كساب أخفت هي الأخرى خبر حملها بطفلها الثاني من زوجها المطرب الشعبي المصري أوكا، وكذلك فعلت الفنانة منى زكي في حملها بطفلها الثاني سليم، حيث أخفته لظروف مرض زوجها الفنان أحمد حلمي.

يُذكر أن حنان مطاوع رُزقت بمولودتها الأولى بعد زواج دام ثلاث سنوات من المخرج المسرحي أمير اليماني، وأطلقت عليها اسم "أماليا" وهو اسم فرعوني قديم يعني "الأميرة الصغيرة ابنة الملك".