صور.. ريهانا تفاجئ الحضور بعرض Savage X Fenty وتقدم استعراضا راقصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ريهانا على أن تبهر الحضور بعرض " Savage x Fenty " بفعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، وذلك أمس الثلاثاء، والذي من المقرر أن يكون متاحا للمشاهدة في 20 سبتمبر الجاري على Amazon Prime Video ، حيث لم تترك النجمة الشهيرة الفرصة إلا وحولت الحدث من خالص بالأزياء لخالص ايضا بالموسيقي .
قدمت ريهانا استعراضا راقصا وذلك ضمن برنامج العرض وهي كانت بمثابة مفاجأة للحضور، و كانت ترتدي ريهانا ملابس باللون الاسود من مجموعة " Savage x Fenty " كذلك الراقصات المصاحبين لها بالاستعراض كانت ملابسهم من نفس الدار.
يذكر أن المواقع الشهيرة مثل " fashionunited " و " theguardian " أكدت أن القائمون علي العرض أكدوا انه لم يُسمح للحضور بإخراج الهواتف أو الكاميرات خلال عرض الأزياء ، لذلك لم يتمكن أي شخص من التقاط محتوى للنشر عبر الإنترنت.
ريهانا
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