شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين جنيه حصيلة السينما المصرية فى شباك تذاكر هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت السينما المصرية هذا الأسبوع فى شباك التذاكر إيرادات 9 ملايين جنيه، حيث بدأت الإيرادات تنخفض تدريجياً فى الأيام الماضية، حيث كانت إيرادات الأسبوع الماضى 15 مليون جنيه، ولكن مع مرور الوقت انخفض معدل الإيرادات اليومية للأفلام مع التحضيرات لبداية العام الدراسى الجديد سواء فى المدارس أو الجامعات، ولكن جاء ذلك بعدما حققت الأفلام المعروضة أرقاماً قياسية تسجل لأول مرة فى السينما المصرية منذ طرحها، وجاءت إيرادات هذا الأسبوع كالتالى.

"الفيل الأزرق 2"

حقق هذا الأسبوع 2 مليون و805 آلاف جنيه لتكون المحلصلة الإجمالية 97 مليون جنيه فى 7 أسابيع عرض، وهو بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد ومروان يونس وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوى، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

حصد هذا الأسبوع 4 ملايين و400 ألف جنيه لتصل إجمالى إيراداته 89 مليونا و590 ألف جنيه فى 5 أسابيع عرض، وهو بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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حقق هذا الأسبوع مليونا و400 ألف جنيه لتكون إجمالى إيراداته 34 مليوناً و430 ألف جنيه فى 5 أسابيع عرض، والفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

جاءت إيراداته هذا الأسبوع 312 ألف جنيه لتكون المحصلة الإجمالية 5 ملايين و753 ألف جنيه فى 5 أسابيع عرض، وهو إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.

حصد هذا الأسبوع 106 آلاف جنيه ليصل إجمالى ما حققه 2 مليون و 805 آلاف جنيه فى 5 أسابيع عرض، وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصافيناز ونرمين ماهر ومحمد محمود وأحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى.