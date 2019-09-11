ملكة جمال فرنسا تصدم متابعيها بصورتها: “لا للعنف ضدّ المرأة”

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت ملكة جمال فرنسا للعام 2006 أليكساندرا روزنفيلد متابعيها بظهورها مع كدمات وجروح على أنفها، ما أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين.

وكتبت: “لا للعنف ضد المرأة”، مشيرة إلى أن الصورة التقطت منذ سنوات أثناء الترويج لحملة تعارض ضرب النساء.

وعلى الإثر تلقت الدعم والشكر من بعض الجمعيات النسائية الناشطة في الإطار نفسه.