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متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت ملكة جمال فرنسا للعام 2006 أليكساندرا روزنفيلد متابعيها بظهورها مع كدمات وجروح على أنفها، ما أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين.
وكتبت: “لا للعنف ضد المرأة”، مشيرة إلى أن الصورة التقطت منذ سنوات أثناء الترويج لحملة تعارض ضرب النساء.
وعلى الإثر تلقت الدعم والشكر من بعض الجمعيات النسائية الناشطة في الإطار نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال فرنسا تصدم متابعيها بصورتها: “لا للعنف ضدّ المرأة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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