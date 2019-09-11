الجمهور التونسي يطالب ظافر العابدين بالترشّح للرئاسة

متابعة بتجــــــــــــرد: يتفاعل الجمهور العربي بطريقة لافتة مع مسلسل “عروس بيروت” عبر مواقع التواصل الأجتماعي، وخصوصاً الجمهور التونسي الذي لم يتأخّر عن الإشادة بأداء الممثل ظافر العابدين. وتصدّر “هاشتاغ” المسلسل قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” في تونس، وأشار جمهوره التونسي وخصوصاً النساء منهنّ عن فخرهنّ به ككمثّل تونسي يجيد التمثيل باللهجة اللبنانيّة. وتفاعلاً مع أجواء الحملة الانتخابيّة الرئاسيّة في تونس ذهبت بعض التعليقات الطريفة أيضاً إلى مناشدة العابدين للترشّح للرئاسة، وكتب البعض ممازحاً: “ظافر رئيس”، مؤكّدين أنّهم سينتخبونه دون تردّد.

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