مايكل شوماخر يستعيد وعيه بعد خمس سنوات من الغيبوبة

Sep 11, 2019
في خبر شكل مفاجأة لعشاق بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات، مايكل شوماخر، الذي استفاق من الغيبوبة التي دخل فيها قبل خمس سنوات.
وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن “شوماخر”، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، أصبح واعيًا بما يدور حوله، بعد تلقيه علاجًا يعمتد على الخلايا الجذيعة في مستشفى باريسي.
ونقلت الصحيفة عن ممرض قوله: “يمكنني أن أقول لكم إنه (شوماخر) بات واعيا”.
ولم يظهر شوماخر أمام الإعلام منذ الإصابة التي تعرض لها خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل 5 سنوات، ونتجت عن جروح خطيرة في الرأس، ودخل بعدها في حالة من الغيبوبة.
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