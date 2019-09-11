تامر عاشور وملكة جمال الكون يدخلان القفص الفضي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تكلّلت قصة حب الفنان المصري تامر عاشور، وملكة جمال الكون لعام 2019 دارين حلمي، بالخطوبة حيث أُقيم الحفل وسط جو عائلي اقتصر الحضور فيه على الأهل فقط.

وأعلن الثنائي عن إحياء حفل زفافهما قبل نهاية العام الجاري، وسيدعوان فيه جميع الأصدقاء والأقارب.

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وكشفت مصادر مقرّبة من تامر عاشور، أنه يعيش حالةً من السعادة والتألق على المستويين الخاص والعملي، خاصةً بعد نجاح ألبومه الأخير "أيام".

يُذكر أن تامر عاشور، بدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "إيرث برودكشن"، التي تملكها سارة الطباخ، حيث تعاقدت معه على إدارة أعماله مؤخرًا.