كيم كارداشيان تجني 2 مليون دولار خلال دقائق.. ما القصّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم الجدل الذي أحاط مشروعها التجاري الأخير، إلا أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان حقّقت ما يُقدّر بنحو مليوني دولار في غضون دقائق من انطلاق خط ملابسها الجديد.

فقد أطلقت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 38 عامًا خط ملابسها الداخلية الجديد SKIMS Solutionwear في 10 سبتمبر، بعد مطالبات غاضبة دفعت إلى إعادة تغيير اسمه بدلا من "الكيمونو".

وحقّقت مجموعة كارداشيان الجديدة مبالغ هائلة خلال لحظات من انطلاقها، وتزعم المصادر أن مبيعات اليوم الأول تجاوزت تلك التي حققتها ماركات أخرى راسخة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الموقع الرسمي للمجموعة الجديدة قد تعطّل بسبب المرور الهائل للوصول إلى الموقع.

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يُذكر أن العلامة التجارية Spanx المعترف بها عالميًا قد وصلت إلى 4 ملايين دولار خلال أول 12 شهرًا في السوق، بينما تمكّنت SKIMS Solutionwear من تحقيق 50٪ من هذا الرقم في يوم واحد فقط.

وقامت كيم بتغيير اسم المجموعة الجديد بعد تعرُّضها لهجوم كبير من قبل اليابانيين لاختيارها كيمونو، وهو ما اعتبروه إهانة لثقافتهم، على الرغم من أنها صرّحت أن نواياها كانت بريئة عند اختيارها الاسم.