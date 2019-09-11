شابة تدسّ السم في حساء ملكة جمال إيران

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تناقلت وسائل الإعلام خبراً عن ملكة جمال ايران للعام 2019، ليلى أحمد علي، يفيد أنها تعرضت لمحاولة قتل عن عمد على يد فتاة تقرّبت منها بداعي الإعجاب والصداقة وبدأت تتردد إلى منزلها في العاصمة البريطانية لندن.
وشرحت "علي"_ بحسب ما نُقِلَ عنها_ أنها دعت الشابة الى الغداء في منزلها، فاندفعت لمساعدتها بإعداده. لكنها حين تناولت الحساء شعرت بألم في معدتها تطور بعد قليل لوجع لا يُحتمَل. فأصرت الشابة على مفادرة المنزل بحجة ارتباطها بموعد.
وأشارت إلى أنها اتصلت بالطبيب ودخلت المستشفى بحالة طارئة، فأكد لها الطبيب أن ثمة مادة سامة ظهرت في التحاليل المخبرية. وقالت: "من حسن الحظ أنني لم أتناول الكثير من الحساء، فلو كانت الكمية أكثر لكان الضرر الصحي أكبر"
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