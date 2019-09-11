شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد.. محمود الليثى يحيى فقرة غنائية فى الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب الشعبى محمود الليثى بإحياء فقرة غنائية فى حفل زفاف النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد الذى يقام بعد قليل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث يحيى الليثى الفقرة الغنائية الثانية فى الحفل بعد الفقرة الأولى التى يحيها نجم غنائى آخر.

وكان محمود الليثى قد شارك بالغناء فى أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى قام ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد فى شهر رمضان الماضى، حيث قدم أغنية بعنوان " ولا غنخ أمون ولا 100 فرعون" وكانت فى الحلقة السادسة التى دارت أحداثها فى العصر الفرعونى.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً، لكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد، حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.