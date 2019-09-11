شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح كليبا جديدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد سعد كليبا جديدا يحمل اسم "يا مدلع" على يوتيوب، من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.

الكليب تم تصويره فى النمسا فى مدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موزارت، واستغرق فى تصويره يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.









من ناحية أخرى قال سعد: "تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر، وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن الفرح والبهجة، وتطلبت أن أقوم بمعاكسة الموديل، وفى بعض المشاهد كنت أحدثها بكلمات غزل باللغة العربية، فكانت الموديل تضحك وتجيبنى باللغة الألمانية". Advertisements وأضاف: "اخترت تصوير أغنية (يا مدلع) حتى أقدم شكلا جديدا لأغنية راقصة ومبهجة وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

أغنية "يا مدلع" هى إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.. ويقول مطلع الأغنية: يا مدلع يا مدلع يا سايبنى فى نار قلبى مولع، طب كلمة بس يا أبو الكلام خالص ده أنت اللى من الآخر يا واد خالص، ريحنى قول يا ابن الحلال حاجة ده أنا فيك وقعت وقلبي مش خالص.