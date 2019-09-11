شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أسابيع على طرح ألبوم Adele الجديد perky as hell والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المغنية العالمية Adele لطرح ألبومها الجديد الذى سيأتى بعنوان perky as hell أول الشهر المقبل، بعد توقف دام لسنوات عن طرح اى البومات.

وبحسب تصريحات من مدير أعمال adele لصحيفة people أكد على ان النجمة صاحبة الـ 31 عاماً تعيش أيام أفضل حالياً من تلك الفترة التى كانت سبب كبير فى اختفائها عن الساحة عقب فترة طلاقها من سيمون كونيكي.

ومن المرجح أن يضم الألبوم الجديد الذي سيأتى بعنوان perky as hell العديد من الأغانى المرتبطة بالعاطفة والتى تميزت بها النجمة فى البوماتها السابقة والتى طرحتها فى عمرها الـ 19 و الـ 20 والـ25 والذى لن يختلف كثيراً فى الألبوم الجديد الذى يأتى وهى بعمر الـ 31.