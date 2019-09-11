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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصة حب كبيرة.. خطوبة تامر عاشور ودارين حلمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قصة حب كبيرة بين المطرب تامر عاشور ودارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، قرر الثنائى خطوبتهما فى حفل ضم الأهل والأصدقاء.
ومن المقرر أن يعلن الثنائى عن تفاصيل زواجهما المحدد له قبل نهاية العام الجارى والذى سيشمل حضور عدد كبير من الفنانين، ولن يقتصر حفل الزفاف على الأهل والأصدقاء فقط مثل الخطوبة.
تامر عاشور وخطيبته دارين حلمى
وطرح عاشور الفترة الماضية ألبومه الأخير "أيام" الذى لقى نجاحا كبيرا بعد أن قدم فيه عدد كبير من الأغانى والألحان المختلفة، وشاركه عد كبير من الملحنين والكتاب.
تامر عاشور وخطيبته دارين حلمى
تامر عاشور وخطيبته دارين حلمى
تامر عاشور وخطيبته دارين حلمى وسط الاصدقاء
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