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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إمتى.. ليام باين يطرح أغنية سينجل جديدة اسمها "Stack It Up" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي ليام باين أنه سيطلق قريبا أغنية سينجل جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية العالمية ومن أبرزها موقع "iheart".
تحمل اغنية ليام باين البالغ من العم ( 26 عاما ) الجديدة اسم " Stack It Up " و من المقرر أن يتم طرها في 18 سبتمبر الجاري ، ويشارك باين بالاغنية نجم الراب الأمريكي A Boogie Wit Da Hoodie.
يذكر أن ليان باين بدء مسيرته الفنية في 2010 و من أبرز الاغنيات التي قدمها " home with you " و " strip that down " و " depend on it " و " familiar " ، و غيرهم .
ليام باين
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