شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين تفصل "الفيل الأزرق 2" عن الـ 100 مليون.. ويسجل 97 مليوناً فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، ايرادات غير مسبوقة فى شباك التذاكر، حيث سجل 274,427 ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء ، ليصبح إجمالى ايراداته 97 مليوناً منذ طرحه فى السينمات، ليقترب بذلك الرقم إلى نادى المائة مليون ، ليصبح أول فيلم مصرى يحقق ذلك الرقم فى التاريخ .

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 من شهر يوليو الماضى، ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.