صورة| ساخرا.. أشرف عبدالباقي يحتفل بعيد ميلاده على قمة "إفرست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان أشرف عبدالباقي، اليوم، بعيد ميلاده الـ56، إذ إنه من مواليد 11 سبتمبر عام 1963.

ونشر عبدالباقي صورة له منذ الشباب، وكتب "ساخرا" عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "صورة حصرية ليا النهارده، بعد ما احتفلت بعيد ميلادي الـ56 على جبل إفرست، عد يا ابني كام باك دول، اللي عنده باكس قدي يوريني ويفرجني".

يذكر أن الموسم الأخير من مسرح مصر يعرض حاليا، على مسرح فندق جراند حياة نايل تاور، كما يعرض مسرحية "جريما في المعادي" التي يتولي تدريب ممثليها وإخراجها، على مسرح نجيب الريحاني.