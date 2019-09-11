صور| "مزيكا" تكشف تفاصيل كليب "يا مدلع" لأحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت شركة"مزيكا" عن التفاصيل الخاصة بمراحل تصوير كليب أغنية "يا مدلع" للمطرب أحمد سعد، التي تم طرحها خلال الساعات الماضية.
وأوضحت مزيكا، في بيانها الصحفي قائلة: "الكليب تم تصويره فى النمسا فى مدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موزارت، وتم إختيارها نظرًا لما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة وسلسلة من البحيرات العذبة".
وأضافت: "استغرق تصوير الكليب يومين، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا".
أغنية "يا مدلع" من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.
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