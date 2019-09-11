صور| درة مع خالد سليم ونيكولا معوض في كواليس "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة التونسية درة عن صور جديدة من كواليس مسلسها الجديد "بلا دليل"، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت درة، خلال الكواليس، وبرفقتها الفنان خالد سليم والفنان نيكولا معوض، وعلقت: "كواليس بلا دليل". Advertisements مسلسل "بلا دليل" يشهد أولى تجارب إنجي علاء في كتابة السيناريو، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويستمر 45 حلقة. المسلسل بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

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