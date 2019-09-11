محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نفى الفنان أحمد زاهر مشاركته في الجزء الثاني من فيلم "البدلة"، الذي قدم بطولة الجزء الأول منه الفنان تامر حسني والفنان أكرم حسني، وحقق نجاحا كبيرا.
وقال زاهر في تصريحات لـ"الخليج 365": "لا أعرف شيئا عن فيلم البدلة 2، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، وبسمع من الناس أنى سأشارك في الفيلم".
وأضاف: "كل علاقتي بفيلم البدلة، إني ظهرت ضيف شرف في الجزء الأول الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحا كبير وقتها".
يذكر أن الفنان تامر حسني نفي في يناير الماضي، ما تم تداوله حول طرح الجزء الثاني من فيلم "البدلة" عام 2020، مؤكدا أنه لم يتم التعاقد مع أبطال الفيلم بشكل رسمي.
فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، حسن حسني، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إنتاج وليد منصور، وإخراج ماندو العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر نافيا مشاركته في "البدلة 2": "بسمع الكلام ده من الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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