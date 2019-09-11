آخرهم هنا الزاهد وأحمد فهمي.. أبرز حفلات زفاف نجوم الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الشرقاوي

يحتفل اليوم الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بعد مرور عام على خطبتهما، ليكون أحدث حفل زفاف بالوسط الفني، وشهدت الفترة الأخيرة احتفالات العديد من النجوم سواء بحفل زفافهم أو زفاف أبنائهم، نستعرضهم في السطور التالية:

محمد مهران

يونيو الماضي، احتفل الفنان الشاب محمد مهران بحفل زفافه على المخرجة مي عبدالحافظ، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وأحيا الحفل مدحت صالح ومصطفى قمر، وذلك قبل أن تشهد علاقتهما بعض الاضطرابات، لتُكلل في النهاية بالزواج.

ماجد المصري

في يوليه، احتفل الفنان ماجد المصري بحفل زفاف نجله عمر، بأحد فنادق مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي.

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نجل كاظم الساهر

احتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بزفاف نجله عمر على المغربية نورا الدخش، في العاصمة المغربية الرباط، وسط حضور عائلي، وظهر الفنان القصير في بعض الصور التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين ضيوف الفرح.

نجل نشوى مصطفى

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى، بزفاف ابنها عبدالرحمن في أحد الفنادق الكبرى وسط النجوم، وحرصت الفنانة على تقديم أغنية للعروسين، تصدرت بها قوائم أكثر الموضوعات الرائجة عبر مؤشر البحث الشهير "جوجل".

أحمد حاتم

في أغسطس، احتفل الفنان أحمد حاتم بعقد قرانه بحضور بعض الأصدقاء المقربين بالوسط الفني ومنهم إسلام جمال والمخرج عثمان أبو لبن وأحمد صلاح حسني وتامر حسين وغيرهم.