محمد علي رزق:مخرج "بحر" قوي .. وأشارك في "شبر ميه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الشاب محمد علي رزق، بشخصية "هيما" ضمن أحداث مسلسل "بحر"، الذي يعرض حاليا.

وقال "رزق" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك تحولات كثيرة في المسلسل، سواء على مستوى الشخصيات أو الأحداث، فعلى مدار 60 حلقة، سيشاهد الجمهور أحداثا مشوقة.

وعن عرض المسلسل خارج سباق دراما رمضان، أكد أن الأمر له مميزاته، فعرضه حاليا "برة زحمة رمضان"، أفضل للمسلسل، خاصة أن هذا يجعل الجمهور يشاهد المسلسل "على رواقة"- بحسب قوله.

أما عن ردود الأفعال، قال: "ردود الأفعال كانت عظيمة للجميع، وتلقينا ردودا إيجابية، فالجمهور أحب العلاقات بين الشخصيات، والموسيقى، والدراما، وبذلنا مجهودًا كبيرًا في المسلسل، حتى يظهر للناس بهذا الشكل".

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واستكمل: "نجاح المسلسل يرجع بعد توفيق الله، للمخرج أحمد صالح، ومسلسل بحر هو ثاني تعاون يجمعني بالمخرج الكبير، فكنت قد صورت 6 حلقات فقط من مسلسل أيوب، من إخراج صالح، واختارني لمسلسل بحر، كما اختارني في رمضان الماضي لمسلسل أبو جبل".

وأضاف: "هو مخرج قوي، ويستطيع جيدا أن يشكل الأدوار بشكل قوي، ولا يحب أن يتكرر أداء الممثل في عمل من إخراجه، فشخصية مايكل التي قدمتها في أيوب كانت مختلفة عن شخصية رزق التي قدمتها في أبو جبل، ومختلفة أيضا عن شخصية هيما في مسلسل بحر".

وعن المشاكل التي رافقت عرض مسلسل "بحر"، أكد أنه لم تحدث أي مشكلة، فتصوير المسلسل انتهى منذ شهر مارس، وما حدث فقط أن الشركة المنتجة أجلت موعد عرضه للوقت مناسب.

أما عن أحدث أعماله، أشار إلى إنه يشارك في بطولة مسلسل "شبر مية"، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وهو من بطولة أحمد صلاح السعدني، وإخراج طارق رفعت.