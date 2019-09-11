أحمد فهمي لعادل إمام: "بحبك وبتعلم منك حاجات كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة للفنان الكبير عادل إمام.

وعلق "فهمي" على الصورة: "الأستاذ عادل إمام، بحبك جدا وبتعلم منك في كل حاجة، تمثيل، تفكير، ثقافة، ذكاء، تسامح، وحاجات كتير، كل ده اتعملته وأنا قابلتك 4 مرات، يارب يباركلنا فيك، ويديك الصحة وطولة العمر".

من ناحية أخرى، يستكمل الزعيم تصوير أحدث أعماله الفنية "فالنتينو"، بعد توقف دام عدة أشهر، ويشاركه البطولة رانيا محمود ياسين، طارق الإبياري، ومن إخراج رامي عادل إمام.