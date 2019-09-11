قبل ساعات من زفافها.. إيمي زكريا تحتفل بهنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا، علي تهنئة صديقتها الفنانة هنا الزاهد بحفل زفافها، على الفنان أحمد فهمي، والمقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء.

ونشرت إيمي، صورة لها مع هنا الزاهد وأحمد فهمي، وعلقت قائلة: " فرحتي بيكوا النهارده هتكون كبيرة أوي، أختي، وحبيبتي بتتجوز، ربنا يسعدكوا يارب وعقبالي".

يشار إلى أن حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد يقام، اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى، وذلك بعد عام من خطوبتهما.