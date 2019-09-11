تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير: ” الرجل الذي لا يضرب زوجته ليس رجلا “

خرج الفنان المغربي ” عادل الميلودي ” بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته في برنامج على إحدى القنوات الخاصة .

حيث دعا الميلودي الرجال بضرب زوجاتهم وتعنيفهم معتبرا ذلك علامة من علامات الرجولة قائلا : ” الرجل الذي لا يضرب زوجته ليس رجلا ” .



وأكد على أن الزوج حر في زوجته .. بعد أن حكى بكل فخر ما حدث له من واقعة في أسبانيا إذ تم توفيقه لمدة يوم واحد لأنه إعتدى بالضرب على زوجته وخضع للتحقيق .

ولكن تم الإفراج عنه بعد ذلك بعد أن نفت الزوجة تعرضها للضرب .. وعندما عاد إلى المغرب واصل ضربها وتعنيفها .

وتابع : ” في المغرب هذا طبيعي .. يمكن للجميع أن يفعل ما يشاء مع زوجته حتى ضربها ” .

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وأضاف : ” الأمر عادي .. هذه زوجتي وعلى كل زوج أن يعتني بزوجته ” .

وانتشر مقطع الفيديو الذي تحدث به في ذلك بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي والذي أثار حالة من الغضب والاستهجان من قبل رواد مواقع التواصل .

ووصفوا تصريحاته بالعدوانية والتطرف ضد المرآة منتقدين إياها ومطالبينه بالاعتذار وشنت حملة ضده وصلت حد الدعوة لمقاضاته .