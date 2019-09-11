الأحد.. أبو الليف في مرسى مطروح لهذا السبب

يستعد النجم أبو الليف لإحياء حفل غنائي وذلك يوم الأحد المقبل بمدينة مرسي مطروح. مطروح. ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجماهير. الجماهير. يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية بعنوان "أهلا بيك" من كلمات السيد علي وألحان توزيع رامي المصري.

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