قبل زفافها بساعات.. مواقع التواصل توجه رسائل خاصة للفنانة هنا الزاهد

عقد قران الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، الثلاثاء، استعدادًا لحفل زفافهما مساء اليوم الأربعاء، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي اليوم صورا لعقد القرآن، متمنين لهم حفل زفاف مبارك عليهم .

ونشر نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورا تجمع

أقارب العروسين في عقد القرآن مساء أمس، وقدموا التنهئة للعروسين .

وقدمت صديقة الفنانة هنا الزاهد، إيمي طلعت زكريا، أول هدايا الزفاف، وهو "منديل الزواج" مطرز عليه اسم " هنا و فهمى"، ونشرت إيمى، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة الهدية التى قدمتها لهنا، وكتبت قائلة: "مبروك يا أحلى عروسة".

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جدير بالذكر، أن زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد سيقام اليوم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة المطلة على النيل.

وينتظر الجميع إطلالة هنا الزاهد المميزة في حفل زفافها، اليوم، لأنها عاشقة للخروج عن المألوف.