توطدت صداقة قوية بين النجمين عمرو دياب و محمد فؤاد، منذ أكثر من 30 عاماً، حيث بدأت مسيرتهم الفنية، منذ الثمنينات، مروراً مع مطلع التسعينات حتي الآن.
وكان عرض افتتاح فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، هي أولى لحظات التي جمعت النجمين محمد فؤاد، وعمرو دياب معاً، حيث حرص النجم عمرو دياب لمداعمة صديقه الفنان محمد فؤاد، في أولىتجاربه السينمائية.
يذكر أن فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، من تأليف مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة، وبطولة كل من محمد فؤاد، نهلة سلامة، الشحات مبروك، شويكار، أحمد عقل، عماد رشاد، محمد لطفي، بالإضافة إلى باقة لامعة من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. "زمان يا حب" عمرو دياب ومحمد فؤاد صداقة ممتدة لأكثر من 30 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.