صور.. "زمان يا حب" عمرو دياب ومحمد فؤاد صداقة ممتدة لأكثر من 30 عامًا

توطدت صداقة قوية بين النجمين عمرو دياب و محمد فؤاد، منذ أكثر من 30 عاماً، حيث بدأت مسيرتهم الفنية، منذ الثمنينات، مروراً مع مطلع التسعينات حتي الآن.

وكان عرض افتتاح فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، هي أولى لحظات التي جمعت النجمين محمد فؤاد، وعمرو دياب معاً، حيث حرص النجم عمرو دياب لمداعمة صديقه الفنان محمد فؤاد، في أولى

تجاربه السينمائية.

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يذكر أن فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، من تأليف مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة، وبطولة كل من محمد فؤاد، نهلة سلامة، الشحات مبروك، شويكار، أحمد عقل، عماد رشاد، محمد لطفي، بالإضافة إلى باقة لامعة من نجوم الفن.