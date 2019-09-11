شاهد.. أحمد الفيشاوي برفقة هيفاء وهبي.. تعرف علي السبب!

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة يجمعا مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وذلك عبر حسابة الرسمي بموقع الصو والفيديوهات انستجرام. وكتب "الفيشاوي" علي الصورة قائلة: "أول بروفا مع هيفاء احمد داود لفيلم عقدة الخواجة". Advertisements ويشار أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق2" مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف ومن إخراج طارق العريان. النجم أحمد عز وعمرو يوسف ومن إخراج طارق العريان.

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