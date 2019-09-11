نانسي عجرم تتألق دون "ميك آب".. ورانيا يوسف "قلبي"

تألقت النجمة نانسي عجرم في أحدث إطلالاتها بدون "ميك أب"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وانهالت التعليقات مشددة بجمال النجمة نانسي عجرم ومن بينهم الفنانة رانيا يوسف، التي علقت بصور قلوب. يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت مؤخرا Advertisements كليب "راجل وإبن راجل"، وهو من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرف، كما حقق الكليب نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. كليب "راجل وإبن راجل"، وهو من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرف، كما حقق الكليب نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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