شاهد.. محمد رمضان يطير إلى دبي

نشر الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك بمدينة دبي. وعلق "رمضان" علي الصورة قائلا: "ثقة في الله النجاح دبي". في الله النجاح دبي". ويشار أن آخر أعمال محمد رمضان ديو مع النجم المغربي محمد سعد لمجرد بعنوان "نسار" التي حقق 100 مليون مشاهدة باليوتيوب. سعد لمجرد بعنوان "نسار" التي حقق 100 مليون مشاهدة باليوتيوب.

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