بالفيديو.. ياسمين نيار تطرح برومو أحدث أغانيها "توحشتك"

طرحت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، برومو كليبها الجديد "توحشتك"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو من كلمات نبيل مدني، وألحان وتوزيع مصطفى.

والأغنية تنتمي إلى النوع الرومانسي

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من نوع الرأي الجزائري تحكي عن واقع الحب والاشتياق للحبيب، ومن ناحيه أخرى تستعد ياسمين لتجهيز كليب جديد بعنوان "نقولهالك"، سجلتها خلال الفترة الأخيرة في بلدها خلال الزيارة التي قامت بها، والتقت خلالها مجموعة من الشعراء و الملحنين الجزائريين.

وكان الكليب السابق لياسمين" أه حبيبي"، التي طرحته في عيد الفطر الماضي، حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من كلماتها وألحانها، وإخراج غروب نيار.