طرحت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، برومو كليبها الجديد "توحشتك"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو من كلمات نبيل مدني، وألحان وتوزيع مصطفى.
والأغنية تنتمي إلى النوع الرومانسي
وكان الكليب السابق لياسمين" أه حبيبي"، التي طرحته في عيد الفطر الماضي، حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من كلماتها وألحانها، وإخراج غروب نيار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ياسمين نيار تطرح برومو أحدث أغانيها "توحشتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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